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Конор Макгрегор выбыл из соревнований на год из-за травмы

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор не сможет выступать еще год из-за травмы колена, полученной в последнем поединке. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор не сможет выступать еще год из-за травмы колена, полученной в последнем поединке. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт.

«Мы созванивались с ним накануне по FaceTime прямо из ринга. Конор выбыл на год», — сказал господин Уайт на пресс-конференции после боксерского турнира под эгидой Zuffa. Перед этим журналисты попросили его прокомментировать видео, на котором спортсмен выполняет упражнения, несмотря на полученную травму.

В середине мая Конор Макгрегор впервые за пять лет вышел на бой в рамках турнира UFC 329 против американца Макса Холлоуэя, который регулярно выступает в чемпионате. Поединок спустя примерно минуту завершился техническим нокаутом в пользу последнего: ирландский спортсмен неудачно приземлился после удара ногой и получил травму.