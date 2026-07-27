Конор Макгрегор выбыл из соревнований на год из-за травмы

«Мы созванивались с ним накануне по FaceTime прямо из ринга. Конор выбыл на год», — сказал господин Уайт на пресс-конференции после боксерского турнира под эгидой Zuffa. Перед этим журналисты попросили его прокомментировать видео, на котором спортсмен выполняет упражнения, несмотря на полученную травму.