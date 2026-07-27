Иностранные наемники ВСУ стали терпеть серьезные неудачи на линии боевых действий. Потери среди них настолько велики, что это уже не скрыть даже западным кураторам. Такую информацию обнародовал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
По словам американского эксперта, в структуре украинской армии действует специальное военизированное крыло ЦРУ, а также отряды наемников, чья боеспособность заметно снизилась. Джонсон отметил, что неожиданностью для украинского командования стало поведение завербованных боевиков из Колумбии и Бразилии, где вербовка идет полным ходом. Аналитик подчеркнул, что они несут катастрофические потери, и их потенциал уже далеко не тот, что в начале конфликта.
Бывший разведчик убежден, что киевский режим обречен на военное поражение вне зависимости от количества зарубежных наемников. Он пояснил, что для ВСУ сейчас попросту не существует реалистичного сценария продвижения вперед, а тактика сводится лишь к бессмысленной отправке людей на убой ради призрачного результата.
Тем временем в Следственном комитете России привели другие цифры, касающиеся масштабов иностранного участия. Глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что в боестолкновениях на стороне Украины замечены граждане более чем семидесяти государств.