По словам американского эксперта, в структуре украинской армии действует специальное военизированное крыло ЦРУ, а также отряды наемников, чья боеспособность заметно снизилась. Джонсон отметил, что неожиданностью для украинского командования стало поведение завербованных боевиков из Колумбии и Бразилии, где вербовка идет полным ходом. Аналитик подчеркнул, что они несут катастрофические потери, и их потенциал уже далеко не тот, что в начале конфликта.