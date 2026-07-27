Семья из Дивногорска победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Семья Валерия и Ирины Целищевых из Дивногорска стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года». Они вошли в число лучших в стране в номинации «Семья защитника Отечества». Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. [caption id= «attachment_372342» align= «alignnone» width= «474»] Фоото: max.ru/mkotyukov[/caption] Валерий и Ирина вместе уже 20 лет. Они воспитывают троих детей — Александра, Павла и Викторию. Дети занимаются учебой, спортом и творчеством, а семья активно участвует в жизни Дивногорска. В 2022 году Валерий Целищев добровольцем отправился на специальную военную операцию. За мужество и самоотверженность он награжден медалью Жукова. [caption id= «attachment_372341» align= «alignnone» width= «640»] Фоото: max.ru/mkotyukov[/caption] Отметим, что в этом году конкурс, который проходит в рамках нацпроекта «Семья», объединил более 11 тысяч участников со всей России. Читайте также: В красноярской больнице по нацпроекту «Семья» внедряют новые технологии генетической диагностики Дети с инвалидностью в Красноярском крае проходят реабилитацию на дому В Шушенском открыли первый в.