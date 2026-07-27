За блох ответишь! Волгоградских коммунальщиков оштрафовали на 40 млн рублей

«Нам очень помогает то, что на площадке общественной приёмной работает одномоментно и региональный центр общественного контроля, и сама приёмная, где идёт работа по разъяснению проблемных вопросов в сфере ЖКХ, — отмечает Татьяна Текучева. — Эта приёмная была открыта по заданию губернатора Андрея Бочарова. Решая проблемы жителей со всей Волгоградской области, на этой площадке собираются и специалисты Госжилнадзора, и представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, ИВЦ, сами собственники жилья. В таком диалоге проблемы решаются оперативно и эффективно. Причём сейчас наметилась устойчивая тенденция решения проблем мирным путём: коммунальщикам проще договориться с собственником, не доводя дело до суда».