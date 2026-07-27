Волгоградских коммунальщиков оштрафовали на 40 млн рублей

Кому-то эта ситуация покажется смешной, но жителям дома 6 Г мкр. Микрорайон районного посёлка Средняя Ахтуба было не до смеха: в 2026 г. их одолели блохи. Противные насекомые завелись в подъездах дома, и было ясно, что в любой момент они могут проникнуть и в квартиры.
Истории волгоградцев, которые столкнулись с проблемами в собственных жилищах и способы выхода из таких ситуаций — в материале «Аргументы и Факты» — Нижнее Поволжье".
Под угрозой обрушения.
Жители признаются: было очень неприятно и дискомфортно. И более всего их тревожило то, что управляющая домом организация на их жалобы никак не реагировала, хотя, согласно действующему законодательству, именно она должна провести в таком случае необходимую дезинсекцию.
Тогда жители обратились в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области. Мера оказалась более чем действенной: уже на момент рассмотрения обращения жильцов Госжилинспекция выяснила, что УК оперативно выполнила те работы, которые требовали жильцы. Порядок был наведён, люди вздохнули с облегчением. А оперативность УК объясняется просто: за неисполнение требований собственников жилья её могли привлечь к административной ответственности и оштрафовать.
Весьма оперативно решила проблему жильцов и УК «МОСТ и К» в районном посёлке Новый Рогачик. Здесь жители дома 49 на ул. Озёрная пожаловались в инспекцию Госжилнадзора на состояние одного из балконов дома — он мог обрушиться. За состоянием балконных плит обязана следить УК, потому жалоба жильцов была вполне обоснована. В УК решили не доводить дело до суда: на момент проверки по обращению жильцов здесь уже провели все необходимые работы — балкон отремонтировали.
Обидчиков накажут рублём.
Между тем далеко не все управляющие домами организации так быстро реагируют на вмешательство Госжилинспекции. Так, согласно данным этого ведомства, за первое полугодие 2026 г. предприятия ЖКХ были оштрафованы в общей сложности более чем на 38 млн руб. за нарушения лицензионных требований. Только в июне этого года к ответственности привлекли 41 организацию, сумма штрафов составила более 8 млн руб.
«В числе нарушений: несоблюдение лицензионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, правил содержания и ремонта жилых домов и помещений, несоблюдение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами», — пояснили в Госжилинспекции.
К сожалению, права жильцов управляющими домами организациями — УК и ТСЖ — нарушаются по-прежнему часто. Причём далеко не все готовы признать свою вину даже в случае решения суда.
Так, например, жильцы дома 65 по ул. 64-й Армии в Волгограде устали бороться со своей УК «Группа компаний “Южные районы Волгограда”», доказывая, что кровля их дома, а также один из подъездов находятся в критическом состоянии. На их жалобы никто не реагировал. Тогда пришлось обратиться в Госжилинспекцию.
Все претензии жильцов в ходе внеплановой проверки подтвердились, к тому же специалисты зафиксировали ещё и проблемы с подвалом дома.
И ещё один дом — № 58 по ул. Быстрова, который также находился в ведении вышеупомянутой УК, специалисты проверили, выявив целый ряд нарушений как в подъездах, так и подвальном помещении многоэтажки.
УК оштрафовали, но сдаваться она не собиралась: оспорила решение суда. Однако и областной арбитраж признал требования Госжилнадзора законными и обоснованными — в итоге УК была привлечена к административной ответственности и оштрафована. Нарушения предписано устранить.
Точно так же не согласилась с первичным решением суда и УК «Град 34». На неё тоже пожаловались жильцы. Собственники квартир, проживающие в доме 4 по ул. Воровского в Волгограде, возмутились состоянием придомовой территории (напомним, содержание её в порядке — прямая обязанность управляющей организации, за это жильцы вносят ежемесячную плату).
Госжилинспекция встала на сторону жильцов, УК через суд привлекли к ответственности. Тем не менее с решением суда управляющая организация не согласилась и оспорила его. Однако и в Арбитражном суде области правоту жилищной инспекции подтвердили — штраф в отношении «Града 34» составил 125 тыс. руб.
В судебном порядке пришлось заставлять и ещё одну организацию «УК “Волжский край”» исполнить свои обязанности. В этом случае жильцы многоквартирного дома № 31 по ул. им. Дзержинского в Волгограде устали доказывать, что на одном из этажей их дома в подъезде нет света, а придомовая территория находится в удручающем состоянии. И здесь правоту жильцов Госжилинспекции пришлось отстаивать через суд. Штраф в отношении УК «Волжский край» составил 140 тыс. руб.
Госжилинспекция защищает права жильцов и в отношении ресурсоснабжающих организаций, а также в случае тех или иных проблем с капремонтом. Так, например, в 2026 г. жильцы многоквартирного дома № 1 по пер. Аэропортовский в Краснооктябрьском районе Волгограда пожаловались на качество проведённого капремонта: на отмостке остались трещины, а на фасаде дома — отслоения верхнего бетонного слоя по фасаду. Госжилинспекция обязала Фонд капремонта нарушения устранить. В итоге подрядная организация в рамках гарантийных обязательств привела фасад дома и отмостку в надлежащее техническое состояние.
Действуют сообща.
В том, что уровень защиты прав жильцов стал в последние годы куда более высоким, а контроль — эффективным, большую роль играет тесное взаимодействие органов власти и общественников. Так, в области успешно действует региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ, который возглавляет юрист Татьяна Николаевна Текучева. Обращения жителей принимаются в общественной приёмной.
«Нам очень помогает то, что на площадке общественной приёмной работает одномоментно и региональный центр общественного контроля, и сама приёмная, где идёт работа по разъяснению проблемных вопросов в сфере ЖКХ, — отмечает Татьяна Текучева. — Эта приёмная была открыта по заданию губернатора Андрея Бочарова. Решая проблемы жителей со всей Волгоградской области, на этой площадке собираются и специалисты Госжилнадзора, и представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, ИВЦ, сами собственники жилья. В таком диалоге проблемы решаются оперативно и эффективно. Причём сейчас наметилась устойчивая тенденция решения проблем мирным путём: коммунальщикам проще договориться с собственником, не доводя дело до суда».
На что чаще всего жалуются жители в Госжилинспекцию.
Техсостояние и эксплуатация МКД, содержание общего имущества — 36%.
Начисление платы за коммунальные услуги, сроки проведения капремонта, выбор УК, оснащение МКД приборами учёта коммунальных ресурсов — 34%.
Размещение информации в ГИС ЖКХ — 30%.
(По данным Госжилнадзора ВО).
Госжилинспекция о новшествах в жилищном законодательстве.
С 1 сентября 2026 года в Жилищном кодексе РФ изменятся нормы, регламентирующие b97 деятельность советов многоквартирных домов.
Так, решение об избрании членов совета МКД по-прежнему будет оформляться протоколом, но по новым требованиям его должны подписать сами избранные члены совета.
Общее собрание собственников жилья будет вправе принять решение о том, что председатель совета многоквартирного дома осуществляет свои полномочия совместно с членами совета.
Также с 1 сентября вступает в силу новый закон, отменяющий муниципальный жилищный контроль. Его полномочия вернут в региональный орган жилищного контроля.
Контакты.
Жители Волгоградской области могут взаимодействовать с управляющей компанией напрямую через личный кабинет в ГИС ЖКХ или приложении «Госуслуги. Дом».
Пожаловаться на бездействие УК можно, обратившись в органы Госжилнадзора лично или письменно.
По Волгограду — обращайтесь в управление «Жилищная инспекция Волгограда» (400074, Волгоград, ул. Козловская, 39А).
По Волжскому, Михайловке, Камышину, Урюпинску, Фролово — в администрации городских и муниципальных округов.
По остальным муниципальным образованиям — в Инспекцию госжилнадзора Волгоградской области (400074, Волгоград, ул. Козловская, 39А).
Также можно обратиться через портал ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги. Дом», почтовым отправлением или лично.