Партия «Греческое решение» потребовала от правительства Греции не передавать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом «Известиям» заявил лидер партии Кириакос Велопулос.
По его словам, это совершенно неприемлемо и крайне опасно для национальной безопасности Греции. Он отметил, что любые имеющиеся у Греции оборонные материалы должны направляться на Кипр, а не на Украину.
«Мы полностью осведомлены о том, что украинская сторона требует от Греции дополнительные системы ПВО. Мы сделаем всё необходимое, чтобы предотвратить дальнейшую передачу греческих материалов военного назначения», — рассказал он.
Он подчеркнул, что правительство Греции отказывается давать ответы на соответствующий запрос парламентария.
«Греческое решение» требует немедленного и полного прекращения любой военной или финансовой поддержки Украины", — заключил политик.
Ранее сайт KP.RU писал, что Польша не планирует передавать Украине дополнительные ракеты для систем Patriot. Об этом заявил премьер страны Дональд Туск.