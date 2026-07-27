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В Греции требуют не передавать Украине ПВО Patriot

Лидер партии «Греческое решение» Велопулос выступил против передачи Украине ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Партия «Греческое решение» потребовала от правительства Греции не передавать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом «Известиям» заявил лидер партии Кириакос Велопулос.

По его словам, это совершенно неприемлемо и крайне опасно для национальной безопасности Греции. Он отметил, что любые имеющиеся у Греции оборонные материалы должны направляться на Кипр, а не на Украину.

«Мы полностью осведомлены о том, что украинская сторона требует от Греции дополнительные системы ПВО. Мы сделаем всё необходимое, чтобы предотвратить дальнейшую передачу греческих материалов военного назначения», — рассказал он.

Он подчеркнул, что правительство Греции отказывается давать ответы на соответствующий запрос парламентария.

«Греческое решение» требует немедленного и полного прекращения любой военной или финансовой поддержки Украины", — заключил политик.

Ранее сайт KP.RU писал, что Польша не планирует передавать Украине дополнительные ракеты для систем Patriot. Об этом заявил премьер страны Дональд Туск.

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