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В понедельник в Калининграде будет лить дождь, ветер усилится

После комфортных выходных вновь пришла непогода.

В понедельник, 27 июля, в Калининградской области ждем сырую погоду, днем всего +17…+19°C, облачно с прояснениями. Сегодня ожидается усиление ветра, которое сохранится с периодическими осадками до вторника. И только в среду вернется комфортная сухая погода.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в Калининграде, на западе региона и побережье мощная кучево-дождевая облачность с локальными грозами будет наблюдаться сегодня до 13−15 часов, на востоке региона до 16−17 часов.

Ветер днем усилится до 7−13 м/с, в порывах до 14−15 м/с (у побережья до 16−18 м/с). Некоторые модели дают прогноз с риском шквалов до 15−20 м/с, локального выпадения града диаметром до 1−2 сантиметров.

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