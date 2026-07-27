В понедельник в Калининграде будет лить дождь, ветер усилится

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в Калининграде, на западе региона и побережье мощная кучево-дождевая облачность с локальными грозами будет наблюдаться сегодня до 13−15 часов, на востоке региона до 16−17 часов.