Дядя и племянник получили сроки за разбой на улице Глинки в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ленинский районный суд признал двух родственников виновными в нападении на прохожего. Одного осужденного приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима, второго — к 3 годам.
Вечером 21 января 2025 года мужчины напали на прохожего на улице Глинки. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они забрали телефон стоимостью 100 тысяч рублей.
Потерпевший описал нападавших, после чего полицейские составили фотороботы и установили подозреваемых. При обыске у дяди и племянника нашли пневматический пистолет и похищенный телефон. Устройство вернули владельцу.
Мужчин осудили по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Приговор вступил в законную силу.