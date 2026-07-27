В Хабаровском крае 29 июля ожидаются ливни и подъём рек до 1,5 метра

Жителям края рекомендуют в непогоду быть осторожнее на дорогах и по возможности отказаться от поездок за пределы населённых пунктов. Туристическим группам советуют приостановить движение по маршрутам и переждать циклон в населённых пунктах или на турбазах. Опасно выходить в лес и на водоёмы.