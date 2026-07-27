Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае 29 июля ожидаются ливни и подъём рек до 1,5 метра

Непогода может вызвать подъём воды в малых и средних реках на 1−1,5 метра.

В Хабаровском крае 29 июля ожидаются сильные дожди, ливни и грозы. Непогода затронет южные и центральные районы края, а вместе с осадками может прийти новый подъём воды на малых и средних реках.

По словам главного синоптика Хабаровского гидрометцентра Никиты Перервы, причиной ухудшения погоды станут активные фронтальные разделы. Циклоны будут смещаться с территории Китая, принося с собой тропический воздух и интенсивные осадки.

Сильные дожди и ливни с грозами прогнозируются в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Амурском, Нанайском, Хабаровском и Верхнебуреинском районах.

В Хабаровске, по словам синоптика, пока ожидается умеренный дождь, однако сильные осадки также не исключаются.

При этом особое внимание специалисты обращают на ситуацию на реках. Как отмечает начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова, из-за обильных осадков на малых и средних реках возможен подъём уровня воды на 1−1,5 метра. Местами вода может выйти на пойму, а на отдельных реках — достигнуть отметок неблагоприятных явлений.

Не исключён и разлив небольших водотоков, где нет постоянных гидрологических наблюдений. Поэтому прогноз будет уточняться в зависимости от фактически выпавших осадков.

Потворова отмечает, что летние паводки в крае часто связаны именно с прохождением циклонов: малые реки реагируют на сильные дожди быстро, поэтому обстановка на них способна заметно измениться за короткое время.

МЧС также предупреждает о возможных последствиях сильного дождя и гроз: падении деревьев, повреждении кровель и слабо закреплённых конструкций, нарушениях в работе транспорта и коммунальной инфраструктуры. Не исключены подтопления низких участков, дорог и мостов, а также кратковременное скопление дождевой воды.

Жителям края рекомендуют в непогоду быть осторожнее на дорогах и по возможности отказаться от поездок за пределы населённых пунктов. Туристическим группам советуют приостановить движение по маршрутам и переждать циклон в населённых пунктах или на турбазах. Опасно выходить в лес и на водоёмы.

Владельцам частных домов и дач стоит заранее очистить ливневые стоки и дренажные системы, убрать с низких мест имущество и животных, поднять ценные вещи и освободить подвалы.

При грозе не следует находиться у водоёмов, под одиноко стоящими высокими деревьями, рядом с металлическими конструкциями и линиями электропередачи.

При возникновении происшествия необходимо звонить по номеру 112.

И вот здесь мне нравится логика: Никита объясняет, откуда берётся эта бяка → перечисляет районы → Потворова объясняет, чем она может закончиться → коротко даём практические советы. Никаких искусственных «подглав» и повторного рассказа одной и той же погоды.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше