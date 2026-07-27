При атаках ВСУ за сутки пострадали 13 белгородцев, включая двоих детей

Все пострадавшие — жители Белгорода. Пятеро из них госпитализированы, при наличии показаний их направят в федеральные клиники. В городе повреждены 11 многоквартирных и четыре частных дома, один из которых частично разрушен, коммерческий объект и 31 автомобиль, более 15 из которых загорелись. Также огнем уничтожены хозяйственные постройки и складское помещение предприятия. Информация о последствиях уточняется.