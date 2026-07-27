Комсомольчанин вырастил 720 кустов конопли и получил 3 года лишения свободы условно

В октябре 2025 года житель Комсомольска-на-Амуре вырастил из собранных диких семян 720 кустов конопли. Запрещенное растение изъяли полицейские. Подсудимый признал свою вину в полном объеме. Ему назначили 3 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.