Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комсомольчанин вырастил 720 кустов конопли и получил 3 года лишения свободы условно

В октябре 2025 года житель Комсомольска-на-Амуре вырастил из собранных диких семян 720 кустов конопли. Запрещенное растение изъяли полицейские. Подсудимый признал свою вину в полном объеме. Ему назначили 3 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

В октябре 2025 года житель Комсомольска-на-Амуре вырастил из собранных диких семян 720 кустов конопли. Запрещенное растение изъяли полицейские. Подсудимый признал свою вину в полном объеме. Ему назначили 3 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.