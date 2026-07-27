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Франция официально заявила, что США больше не являются «маяком прав человека»

Париж выступил с резким заявлением после голосования по продлению полномочий Фолькера Тюрка.

Источник: Комсомольская правда

Постпредство Франции при ООН в Женеве официально «лишило» США звания «маяка прав человека». Об этом говорится в соцсети Х представительства.

«США когда-то были маяком прав человека. Больше нет. Сегодня они стоят бок о бок с Северной Кореей, Никарагуа, Мали и Россией, в изоляции. И мир больше не слушает их», — говорится в публикации.

Поводом для такого гневного поста послужили итоги голосования в ООН за продление полномочий Верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка. Против выступили США, Россия, Израиль, Аргентина и еще ряд стран.

Майк Уолтц, постпред США при Организации Объединенных Наций в ответ на выпад Франции ответил, что Пятая республика проголосовала за того, кто поучает свободные, суверенные демократии, такие как Соединённые Штаты, Великобритания и Израиль, в то же время заигрывая с самыми жестокими угнетателями в мире.

Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла решение продлить полномочия Фолькера Тюрка на должности верховного комиссара ООН по правам человека еще на четыре года — до 11 октября 2030 года. За продление мандата проголосовали 144 государства. Против выступили 10 стран, среди которых Россия и США, а также Аргентина, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Израиль, Мали, Нигер, Никарагуа и Тринидад и Тобаго.

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