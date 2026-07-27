Майк Уолтц, постпред США при Организации Объединенных Наций в ответ на выпад Франции ответил, что Пятая республика проголосовала за того, кто поучает свободные, суверенные демократии, такие как Соединённые Штаты, Великобритания и Израиль, в то же время заигрывая с самыми жестокими угнетателями в мире.