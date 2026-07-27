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В Самаре многодетной матери дважды отказывали в получении выплат

В Самаре восстановили права многодетной семьи на выплаты.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Самары добилась восстановления прав многодетной семьи на соцвыплату. Женщина дважды, в 2023 и 2025 годах, обращалась за удостоверением многодетной семьи и выплатой на школьную форму, но получала отказы по формальным причинам. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В результате вмешательства надзорного ведомства многодетной семье выдан правоустанавливающий документ и предоставлена положенная мера поддержки. Права женщины восстановлены», — сообщили в ведомстве.

Сейчас семья получила необходимые документы и социальную выплату.