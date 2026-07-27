В Латвии снесли усадьбу Михаила Задорнова

Родовую усадьбу юмориста Михаила Задорнова в Юрмале снесли новые владельцы. На месте дома, где артист принимал друзей, журналистов и известных коллег, теперь стоит современный двухэтажный коттедж.
Как сообщает Telegram-канал Shot, Задорнов приобрел этот дом в 1990 году. Участок площадью около 2,8 тысячи квадратных метров стал для него одним из знаковых мест. В усадьбе было десять комнат, три спальни, две ванные и камин.
После смерти Михаила Задорнова недвижимость перешла его первой супруге. Однако содержать дом на расстоянии оказалось сложно, поскольку она живет в Москве. В 2020 году участок сначала выставили в аренду, а затем продали.
Новые владельцы вскоре обратились в Юрмальскую думу за разрешением на снос здания. Поскольку территория находится в границах градостроительного памятника государственного значения, работы согласовывали с Национальным управлением культурного наследия Латвии.
В итоге разрешение на демонтаж получили. По данным Shot, на месте бывшей усадьбы Задорнова сейчас находится особняк стоимостью около трех миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в Латвии планируют убрать Россию с дорожных указателей.
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