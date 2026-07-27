Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Латвии снесли усадьбу Михаила Задорнова

Родовую усадьбу юмориста Михаила Задорнова в Юрмале снесли новые владельцы.

Родовую усадьбу юмориста Михаила Задорнова в Юрмале снесли новые владельцы. На месте дома, где артист принимал друзей, журналистов и известных коллег, теперь стоит современный двухэтажный коттедж.

Как сообщает Telegram-канал Shot, Задорнов приобрел этот дом в 1990 году. Участок площадью около 2,8 тысячи квадратных метров стал для него одним из знаковых мест. В усадьбе было десять комнат, три спальни, две ванные и камин.

После смерти Михаила Задорнова недвижимость перешла его первой супруге. Однако содержать дом на расстоянии оказалось сложно, поскольку она живет в Москве. В 2020 году участок сначала выставили в аренду, а затем продали.

Новые владельцы вскоре обратились в Юрмальскую думу за разрешением на снос здания. Поскольку территория находится в границах градостроительного памятника государственного значения, работы согласовывали с Национальным управлением культурного наследия Латвии.

В итоге разрешение на демонтаж получили. По данным Shot, на месте бывшей усадьбы Задорнова сейчас находится особняк стоимостью около трех миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в Латвии планируют убрать Россию с дорожных указателей.

Читайте также: «Паулс прокомментировал инициативу сейма об ограничении вещания его произведений».

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше