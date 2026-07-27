ФСБ показала видео задержания мужчины, работавшего на разведку Новой Зеландии

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видео задержания мужчины, который передавал информацию разведке Новой Зеландии.
Мужчину задержали в тот момент, когда он шел по тропинке рядом с гаражами. К нему подбежали несколько силовиков, положили его на землю и надели наручники.
Один из сотрудников сказал задержанному, что он подозревается по статье 275 УК РФ о госизмене, и спросил его, понимает ли он, о чем речь. Ответа не последовало.
Также в видео показаны кадры, сделанные дома у мужчины. У него были найдены десятки пачек долларов, перетянутых бумажными лентами. На видео спецслужбы показан сервант, в котором выставлены макеты военной техники.
По данным ФСБ, мужчина по своей инициативе установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, которая входит в разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes). Это масштабный англосаксонский альянс разведок с участием США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Его деятельность направлена на сбор информации по всему миру.
На видео сотрудник ФСБ РФ рассказал, что характерный элемент в разведывательной деятельности «Пяти глаз» — создание условий для «инициативного шпионажа», для чего они публикуют в интернете соответствующую рекламу.
В данном случае новозеландская разведка через агента в Хабаровске пыталась получить информацию о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
В результате работы российских спецслужб контакты новозеландской разведки с жителем Хабаровска были своевременно выявлены. Против него возбуждено дело о госизмене, он арестован.