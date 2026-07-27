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ФСБ показала видео задержания мужчины, работавшего на разведку Новой Зеландии

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видео задержания мужчины, который передавал информацию разведке Новой Зеландии.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видео задержания мужчины, который передавал информацию разведке Новой Зеландии.

Мужчину задержали в тот момент, когда он шел по тропинке рядом с гаражами. К нему подбежали несколько силовиков, положили его на землю и надели наручники.

Один из сотрудников сказал задержанному, что он подозревается по статье 275 УК РФ о госизмене, и спросил его, понимает ли он, о чем речь. Ответа не последовало.

Также в видео показаны кадры, сделанные дома у мужчины. У него были найдены десятки пачек долларов, перетянутых бумажными лентами. На видео спецслужбы показан сервант, в котором выставлены макеты военной техники.

По данным ФСБ, мужчина по своей инициативе установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, которая входит в разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes). Это масштабный англосаксонский альянс разведок с участием США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Его деятельность направлена на сбор информации по всему миру.

На видео сотрудник ФСБ РФ рассказал, что характерный элемент в разведывательной деятельности «Пяти глаз» — создание условий для «инициативного шпионажа», для чего они публикуют в интернете соответствующую рекламу.

В данном случае новозеландская разведка через агента в Хабаровске пыталась получить информацию о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В результате работы российских спецслужб контакты новозеландской разведки с жителем Хабаровска были своевременно выявлены. Против него возбуждено дело о госизмене, он арестован.

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