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У россиянина, шпионившего на Новую Зеландию, нашли сто тысяч долларов

ФСБ нашла у шпионившего на разведку Новой Зеландии жителя Хабаровска $100 тысяч.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. У жителя Хабаровска, шпионившего в пользу разведки Новой Зеландии, при обыске нашли порядка двух десятков пачек с долларами, следует из опубликованного видео ЦОС ФСБ России.

Ранее ведомство сообщило о задержании россиянина, жителя Хабаровска, который по собственной инициативе вышел на Службу безопасности и разведки Новой Зеландии, входящую в масштабный англосаксонский альянс разведок «Пять глаз» (Five Eyes) с участием США, Великобритании, Канады и Австралии. Задержанный на корыстной основе передавал данные, которые могли быть использованы против безопасности России. В отношении него расследуется уголовное дело о госизмене.

На опубликованном видео показан обыск в квартире у задержанного, где найден конверт в котором хранилось порядка двух десятков пачек с долларами, каждая из которых подписана номиналом 5 тысяч. Таким образом общая сумма найденной валюты составляет как минимум 100 тысяч долларов. Кроме того, на видео спецслужбы показан сервант, в котором выставлены макеты техники Германии и Японии.

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