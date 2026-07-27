У россиянина, шпионившего на Новую Зеландию, нашли сто тысяч долларов

На опубликованном видео показан обыск в квартире у задержанного, где найден конверт в котором хранилось порядка двух десятков пачек с долларами, каждая из которых подписана номиналом 5 тысяч. Таким образом общая сумма найденной валюты составляет как минимум 100 тысяч долларов. Кроме того, на видео спецслужбы показан сервант, в котором выставлены макеты техники Германии и Японии.