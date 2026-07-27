Эксперт рассказал об альянсе, на который работал шпион из Хабаровска

При этом за все семьдесят лет своего существования в качестве «пятерки» в ряды альянса англосаксы не приняли ни одно новое государство, добавил Матвеев. «Они могут только предоставить статус так называемого “партнера” в рамках конкретной разведывательной программы для решения конкретных задач, но не полноправное членство», — сказал он. Такой консерватизм объясняется достаточно просто, отметил Матвеев. «Дело в том, что, вступив в состав альянса “Пять глаз”, страны-участницы дали обязательства не шпионить друг за другом. Следить за отдельными гражданами стран пятерки и обмениваются собранной информацией можно, а вот работать по государственным органам и их должностным лицам — нельзя», — добавил эксперт. Так, например, гражданин Австралии Джулиан Ассанж долгие годы был объектом оперативной заинтересованности спецслужб Великобритании и США, секретные документы которых он размещал на сайте своего проекта WikiLeaks, отметил Матвеев.