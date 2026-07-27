Эксперт рассказал об альянсе, на который работал шпион из Хабаровска

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Англосаксонский разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes), в пользу которого работал задержанный российскими контрразведчиками житель Хабаровска, охватывает своими структурами слежения всю планету, не отказываясь от ведения разведки и в отношении своих близких союзников, в том числе таких крупных членов НАТО, как Германия и Франция, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, почетный сотрудник контрразведки Олег Матвеев.
По информации ФСБ, задержан россиянин, житель Хабаровска, по собственной инициативе вышедший на Службу безопасности и разведки Новой Зеландии, входящую в масштабный англосаксонский альянс разведок «Пять глаз» с участием США, Великобритании, Канады и Австралии. Задержанный на корыстной основе передавал данные, которые могли быть использованы против безопасности России. В отношении него расследуется уголовное дело о государственной измене.
«Англосаксонский разведывательный альянс, основанный Соединенными Штатами Америки и Великобританией в марте 1946 году (UKUSA), расширялся дважды: в 1948 году за счет Канады, а в 1956 году — за счет Австралии и Новой Зеландии. В таком составе, под условным наименованием “Пять глаз”, он и существует в их нынешнем виде», — сказал Матвеев.
Каждый член альянса имеет свою зону оперативной ответственности, где ему поручено вести сбор и анализ информации, отметил эксперт.
По словам Матвеева, Австралия отвечает за южные и центральные районы Китая, а также регион Индокитая и Индонезию. Канада работает в Южной и Центральной Америке и на северном побережье России. Новая Зеландия мониторит Западную и Южную части Тихоокеанского региона.
«Великобритания работает по странам Африки, кроме того, она отвечает за всю Европу и европейскую часть России — вот откуда ее повышенная вовлеченность в конфликт на Украине — а за США закреплены страны Латинской Америки, азиатская часть России и север Китая. Таким образом, альянс “Пять глаз” охватывает своими структурами слежения всю планету, формируя глобальную сеть разведывательных операций и обмена информацией», — сказал эксперт.
Однако сегодня сводить деятельность альянса только к ведению радиоэлектронной разведки, для чего он изначально создавался, было бы неправильным, уточнил Матвеев. «Сегодня спецслужбы пяти англоязычных стран сотрудничают и в сфере военной разведки, и во внешней агентурной разведке и контрразведке, в кибершпионаже, в геопространственной разведке, а также в противодействии международному терроризму», — пояснил эксперт.
При этом за все семьдесят лет своего существования в качестве «пятерки» в ряды альянса англосаксы не приняли ни одно новое государство, добавил Матвеев. «Они могут только предоставить статус так называемого “партнера” в рамках конкретной разведывательной программы для решения конкретных задач, но не полноправное членство», — сказал он. Такой консерватизм объясняется достаточно просто, отметил Матвеев. «Дело в том, что, вступив в состав альянса “Пять глаз”, страны-участницы дали обязательства не шпионить друг за другом. Следить за отдельными гражданами стран пятерки и обмениваются собранной информацией можно, а вот работать по государственным органам и их должностным лицам — нельзя», — добавил эксперт. Так, например, гражданин Австралии Джулиан Ассанж долгие годы был объектом оперативной заинтересованности спецслужб Великобритании и США, секретные документы которых он размещал на сайте своего проекта WikiLeaks, отметил Матвеев.
Поэтому страны англосаксонского «закрытого клуба», и прежде всего его флагман — США, не готовы отказаться от ведения разведки в отношении своих ближайших союзников по НАТО, таких как Германия или Франция, а также главного союзника американцев в Азии — Японии, пояснил собеседник агентства. «Здесь достаточно вспомнить громкий скандал 2013 года, связанный с прослушиванием в течение нескольких лет спецслужбами США мобильного телефона тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель», — добавил Матвеев.
А согласно материалам, появившимся еще в 2015 году на сайте WikiLeaks, Агентство национальной безопасности США в период с 2006 года по май 2012 года прослушивало телефонные переговоры и перехватывало электронные сообщения трех французских президентов — Жака Ширака, Николя Саркози и Франсуа Олланда, а также их ближайших помощников, причем сами американцы этот факт не отрицали, напомнил эксперт. «Следовательно, путь Германии и Франции к полноценному членству в альянсе закрыт», — добавил Матвеев.
Поэтому в условиях современных геополитических трансформаций и значительных изменений в международной обстановке англосаксонское разведывательное сообщество, представленное альянсом «Пять глаз», демонстрирует явную неготовность к полному отказу от проведения разведывательной деятельности как в отношении своих противников, так и в отношении союзников, резюмировал эксперт.