Baza: Малышева перестала платить за особняк в США и накопила долг на два миллиона

По информации Telegram-канала, налоговая оценка объекта с 2017 года остается на уровне около 5,02 миллиона долларов. При этом ежегодный налог постепенно увеличивался: если в 2024 году он составлял около 41 тысячи долларов, то в 2026 году приблизился к 43 тысячам долларов.