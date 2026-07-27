Baza: Малышева перестала платить за особняк в США и накопила долг на два миллиона

Телеведущая Елена Малышева якобы накопила задолженность по налогу на принадлежащий ей особняк в США. Об этом в понедельник, 27 июля, пишет Baza.
По данным источника, сумма долга с учетом начисленных процентов достигла 22,3 тысячи долларов (около 1,8 миллиона рублей) и может увеличиться до 33,1 тысячи долларов (примерно 2,7 миллиона рублей), если до 1 августа не будет внесен очередной квартальный платеж.
Как утверждается, речь идет об особняке в престижном пригороде Нью-Джерси — Алпайне. Уточняется, что недвижимость была приобретена Малышевой в 2016 году у компании Lapetos Real Estate Inc за 6,4 миллиона долларов.
Площадь дома составляет 917 квадратных метров, а площадь участка — около 0,8 гектара. В особняке насчитывается 21 комната, включая шесть спален и десять ванных. Здание, построенное в 2000 году, выполнено в колониальном стиле с элементами классики и барокко.
По информации Telegram-канала, налоговая оценка объекта с 2017 года остается на уровне около 5,02 миллиона долларов. При этом ежегодный налог постепенно увеличивался: если в 2024 году он составлял около 41 тысячи долларов, то в 2026 году приблизился к 43 тысячам долларов.
Ранее в СМИ появилась информация, что певица Анжелика Варум дважды могла лишиться квартиры в ЖК Aventi at Aventura в Майами из-за задолженности по коммунальным платежам. Ежегодный налог на апартаменты обходится артистке в 5,8 тысячи долларов, еще около 700 долларов она должна перечислять ТСЖ каждый месяц.