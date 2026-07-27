В Волгограде открыли горячую линию по энтеровирусной инфекции

В Волгоградской области заработала горячая линия по профилактике энтеровирусной инфекции. Роспотребнадзор запустил ее с 27 июля по 7 августа 2026 года. Это связано с недавней вспышкой болезни на Урале, где пострадали дети, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Жители, а также представители компаний и предприниматели смогут задать все вопросы о том, как уберечься от энтеровирусной инфекции. Специалисты расскажут о мерах профилактики, симптомах и действиях в случае заражения.
Напомним, вспышка энтеровирусной инфекции произошла в санатории «Обуховский» на Урале. Там пострадали дети. Следователи уже возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Звонки принимают в рабочие дни с 10:00 до 17:00, с перерывом на обед с 12:30 до 13:00. Номера телефонов:
В Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области: 8−8442−24−36−43, 8−8442−24−36−45, 8−8442−24−36−60.
В консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»: 8 (8442) 37−47−38 и 8 (8442) 37−47−09.