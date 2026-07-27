В Севастополе восстановлено электроснабжение большинства потребителей по временной схеме

По его словам, благодаря совместной работе оперативного штаба правительства региона и энергетических компаний специалисты в течение ночи проводили необходимые переключения и восстановительные работы. При этом дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется, поэтому полностью отказаться от ограничений пока не удается.
Сотрудники «Севастопольэнерго» продолжают работу в рамках установленного лимита мощности. Актуальная информация о ситуации с энергоснабжением будет публиковаться в официальных источниках компании.
Ранее, в ночь на 26 июля, Развожаев сообщил о временном ограничении электроснабжения в Севастополе. Мера была введена из-за необходимости снизить нагрузку на электрические сети за пределами региона и предотвратить возможные нарушения в работе энергосистемы. На социальных объектах был организован переход на резервные схемы электроснабжения.