Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе восстановлено электроснабжение большинства потребителей по временной схеме

Электроснабжение большинства потребителей в Севастополе восстановлено по временной схеме после введенных ограничений. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: Коммерсантъ

По его словам, благодаря совместной работе оперативного штаба правительства региона и энергетических компаний специалисты в течение ночи проводили необходимые переключения и восстановительные работы. При этом дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется, поэтому полностью отказаться от ограничений пока не удается.

Сотрудники «Севастопольэнерго» продолжают работу в рамках установленного лимита мощности. Актуальная информация о ситуации с энергоснабжением будет публиковаться в официальных источниках компании.

Ранее, в ночь на 26 июля, Развожаев сообщил о временном ограничении электроснабжения в Севастополе. Мера была введена из-за необходимости снизить нагрузку на электрические сети за пределами региона и предотвратить возможные нарушения в работе энергосистемы. На социальных объектах был организован переход на резервные схемы электроснабжения.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше