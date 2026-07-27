Историк рассказал, как СССР получал данные о работе альянса «Пять глаз»

«Во второй половине 1970-х годов у КГБ появился новый источник, снабжавший советскую разведку сведениями о деятельности альянса “Пять глаз”. Им оказался руководитель контрразведывательного подразделения в составе Австралийской службы безопасности и разведки (ASIO) Иэн Джордж Пеккок», — рассказал эксперт. На протяжении шести лет, с 1977 по 1983 год, Пеккок передавал Москве важную информацию о роли Австралии в этом альянсе, отметил Матвеев. «Он мог бы делать это и дальше, если бы не вынужденный уход на пенсию в связи с наступление предельного возраста пребывания на службе», — добавил эксперт.