Историк рассказал, как СССР получал данные о работе альянса «Пять глаз»

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Советский Союз имел тайных информаторов, благодаря которым получал данные о работе членов англосаксонского разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes), рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, почетный сотрудник контрразведки Олег Матвеев.
По информации ФСБ, задержан россиянин, житель Хабаровска, по собственной инициативе вышедший на Службу безопасности и разведки Новой Зеландии, входящую в масштабный англосаксонский альянс разведок «Пять глаз» с участием США, Великобритании, Канады и Австралии. Задержанный на корыстной основе передавал данные, которые могли быть использованы против безопасности России. В отношении него расследуется уголовное дело о государственной измене.
Основа альянса «Пять глаз» была заложена 5 марта 1946 года, в день произнесения бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем Фултонской речи, считающейся отправной точкой «холодной войны», рассказал Матвеев.
«Для советских спецслужб тайна создания англосаксонского разведывательного альянса перестала быть таковой достаточно быстро благодаря суперагенту в рядах британской разведки, члену знаменитой “Кембриджской пятерки” Киму Филби. По иронии судьбы, именно ему руководство британской разведки SIS/MI6 поручило возглавить миссию в Вашингтоне по координации действий с ЦРУ и ФБР», — отметил Матвеев. В течение двух лет, с 1949 года по 1951 год, Филби снабжал Советский Союз секретной информацией о совместной деятельности США и Великобритании в сфере разведки и контрразведки, добавил эксперт.
«После Филби, с 1951 по 1961 год, информацией о совместных англо-американских разведывательных операциях в радиоэлектронной сфере КГБ при Совете министров СССР снабжал другой источник в британских спецслужбах — Джордж Блейк. Он работал в штаб-квартире британской внешней разведки в должности заместителя начальника отдела технических операций, то есть секретного прослушивания тех или иных объектов за границей,» — сказал Матвеев.
Блейк передал в СССР огромное количество информации, в том числе совершенно секретные сведения о совместной разведывательной операции ЦРУ и британской MI6 под кодовым названием «Золото», начатой в 1953 году, по прокладке из Западного Берлина на территорию Восточного Берлина подземного туннеля для получения доступа к телефонным коммуникациям штаба Группы советских войск в Германии. «В Советском Союзе в целях защиты Блейка от компрометации было принято решение некоторое время не пресекать операцию англосаксов, а использовать для дезинформации противника», — отметил Матвеев.
«Во второй половине 1970-х годов у КГБ появился новый источник, снабжавший советскую разведку сведениями о деятельности альянса “Пять глаз”. Им оказался руководитель контрразведывательного подразделения в составе Австралийской службы безопасности и разведки (ASIO) Иэн Джордж Пеккок», — рассказал эксперт. На протяжении шести лет, с 1977 по 1983 год, Пеккок передавал Москве важную информацию о роли Австралии в этом альянсе, отметил Матвеев. «Он мог бы делать это и дальше, если бы не вынужденный уход на пенсию в связи с наступление предельного возраста пребывания на службе», — добавил эксперт.
В постсоветское время подробности деятельности «Пяти глаз» под руководством Агентства национальной безопасности (АНБ) США мир узнал от его бывшего сотрудника Эдварда Сноудена, напомнил Матвеев. «В 2013 году он организовал утечку документов о существовании многочисленных разведывательных программ, основанных на слежке, которыми совместно управляют страны альянса “Пять глаз”, таких как PRISM, XKeyscore, Tempora, MUSCULAR, STATEROOM и других», — сказал эксперт.