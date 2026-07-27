Путин подписал закон о ресоциализации вернувшихся с СВО осуждённых

Президент России Владимир Путин подписал закон «О пробации в РФ». Изменения коснулись осужденных, отслуживших на СВО или подписавших контракт с Минобороны, после чего они были условно освобождены от наказания, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Осужденным, вернувшимся с СВО и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, государство окажет психологическую и медицинскую помощь. Кроме того, будет оказано содействие в социальной адаптации, трудоустройстве, получении образования и других видах помощи.
— Отсутствие крыши над головой серьезно осложняет процесс ресоциализации и повышает риск рецидива преступлений. Предлагаемые законопроектом изменения в части установления права на обращение в центры пробации лиц, в отношении которых применяется исполнительная пробация, направлены на повышение эффективности и совершенствование исполнительной пробации, снижение уровня рецидива преступлений и уменьшение нагрузки на уголовно-исполнительные инспекции, — следует из пояснительной записки.
Для того чтобы воспользоваться помощью, гражданину необходимо лично обратиться с письменным заявлением в Уголовно-исполнительную инспекцию. Заявления смогут принять при условии его подачи в течение 6 месяцев после увольнения с военной службы.
Закон вступит в силу в конце января 2027 года.