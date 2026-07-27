Путин подписал закон о ресоциализации вернувшихся с СВО осуждённых

— Отсутствие крыши над головой серьезно осложняет процесс ресоциализации и повышает риск рецидива преступлений. Предлагаемые законопроектом изменения в части установления права на обращение в центры пробации лиц, в отношении которых применяется исполнительная пробация, направлены на повышение эффективности и совершенствование исполнительной пробации, снижение уровня рецидива преступлений и уменьшение нагрузки на уголовно-исполнительные инспекции, — следует из пояснительной записки.