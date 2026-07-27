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Конор Макгрегор получил травму, из-за которой выбыл на год

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор будет вынужден отказаться от участия в поединках на год из-за травмы, полученной в ходе противостояния с Максом Холлоуэем.

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор будет вынужден отказаться от участия в поединках на год из-за травмы, полученной в ходе противостояния с Максом Холлоуэем.

Американец Холлоуэй взял верх в поединке после того как представитель Ирландии Макгрегор получил технический нокаут.

Макгрегор впоследствии сообщил, что получил травму головки бедренной кости и ему предстоит операция.

О том, что Макгрегор выбыл на год, заявила генеральный директор промоушена Дэйна Уайт после того как пообщалась с ним.

Читайте материал «Макгрегор пообещал вернуться в UFC летом 2027 года».

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