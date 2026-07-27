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Маска, я тебя знаю: Джигурда отсудил у продавцов нарядов со своим лицом 200 тыс. рублей

Товары можно было купить на электронных торговых площадках.

Источник: Клопс.ru

Никита Джигурда отсудил у предпринимателей, торговавших на электронных площадках масками с его лицом, по 100 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 27 июля, со ссылкой на юриста артиста Сергея Воронова.

«По обоим искам — о картонных масках и тканевых балаклавах — с каждого индивидуального предпринимателя в пользу Никиты Борисовича взыскано 100 тысяч рублей», — рассказал адвокат.

Джигурда также рассчитывал получить с самой площадки по 200 тыс. рублей за использование своих изображений без разрешения, но суд отказал.

В ноябре 2025 года Сергей Безруков подал аналогичный иск на производителей карнавальных масок.