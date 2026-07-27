Главный вход в «Роев ручей» могут перенести ближе к остановке

После посещения зоопарка мэр осмотрел улицу Базайскую, которую отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». По обращениям жителей он поручил привести в порядок обочины там, где это возможно, а также нанести дорожную разметку на участках, где не хватает пешеходной инфраструктуры.