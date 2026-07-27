Главный вход в «Роев ручей» могут перенести ближе к остановке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мэр Красноярска Сергей Верещагин проверил пешеходную доступность парка флоры и фауны «Роев ручей» после обращений горожан во время онлайн-встречи.
По словам главы города, красноярцы жаловались на неудобный подъем к главному входу, который особенно сложно преодолевать родителям с колясками и семьям с маленькими детьми.
Как отметил Сергей Верещагин, строительство пандуса на существующем участке технически невозможно. В качестве решения рассматривается перенос главного входа ближе к остановке общественного транспорта. Сейчас проект новой входной группы проходит государственную экспертизу.
Во время визита мэр также оценил изменения на территории зоопарка. Здесь появились новые площадки и вольеры, продолжается реконструкция бассейна для белых медведей, рядом с которым планируют обустроить дополнительную смотровую площадку. Кроме того, благоустраивается территория с аттракционами.
«Роев ручей» входит в пятерку лучших зоопарков России. Здесь содержатся более девяти тысяч животных, около 350 из которых занесены в Красную книгу. Во время прогулки Сергей Верещагин также увидел манула Бориса, ставшего одним из самых популярных обитателей парка.
После посещения зоопарка мэр осмотрел улицу Базайскую, которую отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». По обращениям жителей он поручил привести в порядок обочины там, где это возможно, а также нанести дорожную разметку на участках, где не хватает пешеходной инфраструктуры.