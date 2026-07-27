В Воронежской области сняли с продажи сигареты без маркировки

Инспекторы управления Роспотребнадзора по Воронежской области во время проверки обнаружили в торговой точке одного из ИП в реализации сигареты без средств идентификации, а также никотиносодержащую продукцию, которая на момент проверки выбыла из государственной информационной системы маркировки оборота товаров.