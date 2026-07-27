День тигра прошел в зоосаде «Приамурский» в Хабаровске

В зоосаде имени В. П. Сысоева отметили Международный день тигра. В рамках праздника прошло награждение победителей и дипломантов творческого конкурса «Сказки амурского тигра». Участники получили памятные дипломы и подарки. Организаторы отметили большое количество талантливых работ и искренний интерес к теме сохранения редкого хищника. Гости праздника стали свидетелями показательного кормления — на площадку вышел тигр Шторм. Также посетители могли наблюдать за поведением тигрицы Шайни. Для детей работали интерактивные площадки: ребусы, мастер-классы и подвижные игры. В рамках акции «Опекун-друг» 25 человек перевели средства на содержание тигров. Общая сумма пожертвований превысила 30 тысяч рублей. Имена всех участников акции появятся на информационном панно «Семья опекунов». Зоосад продолжает искать главного опекуна амурских тигров.