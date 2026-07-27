В зоосаде имени В. П. Сысоева отметили Международный день тигра. В рамках праздника прошло награждение победителей и дипломантов творческого конкурса «Сказки амурского тигра». Участники получили памятные дипломы и подарки. Организаторы отметили большое количество талантливых работ и искренний интерес к теме сохранения редкого хищника. Гости праздника стали свидетелями показательного кормления — на площадку вышел тигр Шторм. Также посетители могли наблюдать за поведением тигрицы Шайни. Для детей работали интерактивные площадки: ребусы, мастер-классы и подвижные игры. В рамках акции «Опекун-друг» 25 человек перевели средства на содержание тигров. Общая сумма пожертвований превысила 30 тысяч рублей. Имена всех участников акции появятся на информационном панно «Семья опекунов». Зоосад продолжает искать главного опекуна амурских тигров.
День тигра прошел в зоосаде «Приамурский» в Хабаровске
В зоосаде имени В. П. Сысоева отметили Международный день тигра. В рамках праздника прошло награждение победителей и дипломантов творческого конкурса «Сказки амурского тигра». Участники получили памятные дипломы и подарки. Организаторы отметили большое количество талантливых работ и искренний интерес к теме сохранения редкого хищника. Гости праздника стали свидетелями показательного кормления — на площадку вышел тигр Шторм. Также.