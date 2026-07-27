Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телебашню Калининграда на одну ночь подсветят оранжевым

Необычную иллюминацию включат в честь Международного дня тигра.

Телебашню Калининграда на одну ночь подсветят оранжевым — в честь Международного дня тигра. Об этом сообщает пресс-служба филиала РТРС «Калининградский ОРТПЦ».

В среду, 29 июля, телебашня станет рыжей, на ней пустят надписи: «Международный день тигра!», «РТРС-25 лет!» в поддержку акции Центра «Амурский тигр». Подсветка будет работать с 29 июля 20:00 до 30 июля 07:00.

Международный день тигра отмечают ежегодно 29 июля с 2010 года, чтобы привлечь внимание общества к проблеме исчезновения тигров и мерам по их защите.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше