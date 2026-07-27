В Магаданской области водитель заплатит 20 тысяч рублей за ДТП с пострадавшим

Как установил суд, водитель двигался по автомобильной дороге, но не выбрал безопасную скорость, которая позволила бы контролировать движение. В результате он не справился с управлением, съехал в левый кювет по ходу движения, и машина опрокинулась. В аварии пострадал пассажир транспортного средства. Врачи квалифицировали его травмы как вред здоровью средней тяжести.