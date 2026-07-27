В Магаданской области водитель заплатит 20 тысяч рублей за ДТП с пострадавшим

В Магаданской области Ольский районный суд назначил штраф водителю, который нарушил правила дорожного движения и причинил вред здоровью пассажира. Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 12.24 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как установил суд, водитель двигался по автомобильной дороге, но не выбрал безопасную скорость, которая позволила бы контролировать движение. В результате он не справился с управлением, съехал в левый кювет по ходу движения, и машина опрокинулась. В аварии пострадал пассажир транспортного средства. Врачи квалифицировали его травмы как вред здоровью средней тяжести.
При назначении наказания суд учёл характер нарушения, обстоятельства его совершения, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также данные о личности виновного. Водителя оштрафовали на 20 тысяч рублей.
В пресс-службе судов Магаданской области напомнили, что нарушение правил дорожного движения, повлёкшее вред здоровью, влечёт административную ответственность. Водителям рекомендуют не превышать скорость и быть внимательными на дороге, особенно на сложных участках.
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