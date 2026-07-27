Ядовитые «черные вдовы» начали мигрировать в Сибирь

В Сибири зафиксировали случаи появления ядовитых пауков-каракуртов, известных как «черные вдовы». Обычно они обитают в степях и полупустынях юга, однако аномальная жара заставила их двинуться на север — в регионы Урала и Сибири.
Каракуртов замечают в Оренбургской, Курганской, Омской, Саратовской, Новосибирской и Свердловской областях. Однако массового нашествия нет. По словам энтомолога Федора Мартыновченко, в перспективе изменение климата может привести к тому, что каракурты обоснуются в Хакасии.
Пауки или их кладки могут попадать в регион вместе с фруктами, овощами или стройматериалами из южных областей, пишет Om1 Новосибирск.
Укус каракурта крайне опасен для человека: яд поражает нервную и сердечно-сосудистую системы, вызывая сильную боль, судороги и одышку. Медики советуют при укусе немедленно обращаться за помощью. До приезда врачей место укуса рекомендуется прижечь головкой горящей спички — высокая температура разрушает токсин, не успевший впитаться. После этого пострадавшему нужен покой и обильное питье. Своевременное введение сыворотки позволяет избежать тяжелых последствий.
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