Лантратова помогла участнику СВО вернуться к больной жене и ребенку

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла участнику СВО из Белгородской области вернуться к больной жене и ребенку.
Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратился военнослужащий из Белгородской области. В его семье сложились тяжелые обстоятельства — супруга по состоянию здоровья стала инвалидом, в то время как их больной ребенок также нуждался в постоянном уходе. Боец был назначен опекуном сына, однако своевременно уволиться с военной службы не удалось.
«Совместно с уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой мы направили обращение в Минобороны России. Помощь оказана. Военнослужащий вернется к супруге и сыну в ближайшее время», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».