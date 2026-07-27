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Лантратова помогла участнику СВО вернуться к больной жене и ребенку

Лантратова помогла участнику СВО из Белгородской области вернуться к семье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла участнику СВО из Белгородской области вернуться к больной жене и ребенку.

Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратился военнослужащий из Белгородской области. В его семье сложились тяжелые обстоятельства — супруга по состоянию здоровья стала инвалидом, в то время как их больной ребенок также нуждался в постоянном уходе. Боец был назначен опекуном сына, однако своевременно уволиться с военной службы не удалось.

«Совместно с уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой мы направили обращение в Минобороны России. Помощь оказана. Военнослужащий вернется к супруге и сыну в ближайшее время», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».