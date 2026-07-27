Лантратова помогла участнику СВО вернуться к больной жене и ребенку

Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратился военнослужащий из Белгородской области. В его семье сложились тяжелые обстоятельства — супруга по состоянию здоровья стала инвалидом, в то время как их больной ребенок также нуждался в постоянном уходе. Боец был назначен опекуном сына, однако своевременно уволиться с военной службы не удалось.