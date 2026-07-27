«Родину-мать» привели в порядок на кладбище Нижнего Новгорода

В Ленинском районе Нижнего Новгорода, на территории кладбища «Красная Этна», расположен мемориальный комплекс «Родина‑мать». Подобные монументы можно встретить в 13 городах России, а также за её пределами — в Беларуси, Германии, Испании, Латвии и других странах. Об этом сообщили в NN.RU.