«Родину-мать» привели в порядок на кладбище Нижнего Новгорода

В Ленинском районе Нижнего Новгорода, на территории кладбища «Красная Этна», расположен мемориальный комплекс «Родина‑мать». Подобные монументы можно встретить в 13 городах России, а также за её пределами — в Беларуси, Германии, Испании, Латвии и других странах. Об этом сообщили в NN.RU.
Комплекс открыли в 1965 году — к 20‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Центральным элементом мемориала стала скульптура женщины: в её руках — золотой венец из лавровых листьев, олицетворяющий доблесть и победу.
Нижегородский памятник уступает по высоте волгоградскому прототипу, но впечатляет своим масштабом и выразительностью. На постаменте размещена памятная табличка: она сообщает, что мемориал посвящён воинам Советской армии, отдавшим жизнь за Родину.
Под охраной «Родины‑матери» покоятся 223 военнослужащих — 18 офицеров и 205 солдат, сержантов и старшин. В состав комплекса также входят каменные плиты с гравировками имён павших бойцов — мемориал установлен над их братской могилой.
Несколько лет назад состояние мемориала оставляло желать лучшего: на фоне памятника стояли обветшавшие пластиковые венки, а надписи на плитах стёрлись настолько, что имена и даты было трудно разобрать.
Сейчас облик комплекса заметно преобразился: территорию привели в порядок — скосили траву, обновили таблички и венки, высадили у монумента красные цветы. У каждой плиты появились сладости — так люди выражают память и уважение к подвигу советских воинов.
Ранее осквернившего «Вечный огонь» нижегородца отправили на принудительные работы.