На ранних стадиях себя не проявляет: как распознать гепатит и защититься от него

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. К этой дате главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Тихомолова напомнила, чем опасна болезнь, как происходит заражение и почему важно регулярно проходить обследование.
Гепатит — это воспаление печени, которое приводит к разрушению ее клеток. Причиной заболевания могут стать вирусные инфекции, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, отравления и некоторые лекарственные препараты.
Особую опасность представляют хронические вирусные гепатиты B и C. Если организм не справляется с инфекцией, воспаление становится постоянным, а здоровые клетки печени постепенно замещаются соединительной тканью. Это приводит к развитию фиброза, а затем цирроза, при котором орган перестает выполнять жизненно важные функции.
«Без лечения хронический вирусный гепатит часто приводит к развитию цирроза или рака печени. При этом многие инфицированные даже не подозревают о своей болезни, поскольку заболевание длительное время протекает бессимптомно», — подчеркнула Елена Тихомолова.
Врач рассказала, что существует пять основных типов вирусного гепатита — A, B, C, D и E. Гепатиты A и E чаще всего передаются через загрязненную воду, продукты питания и бытовые контакты. Вирусы гепатитов B, C и D распространяются через кровь и другие биологические жидкости. Заражение возможно при использовании нестерильных инструментов во время татуировок, пирсинга и маникюра, при незащищенных половых контактах, совместном использовании бритв и зубных щеток, а также от матери ребенку во время родов.
На ранних стадиях болезнь нередко никак себя не проявляет. Иногда появляются повышенная утомляемость, головная боль, боли в мышцах и снижение работоспособности. Более выраженные симптомы возникают уже при серьезном поражении печени. Среди них — желтуха, потемнение мочи, зуд кожи, боли в животе, тошнота и рвота.
Специалист отметила, что выявить хронический вирусный гепатит можно с помощью лабораторных исследований. Анализы на гепатит B (HBsAg) и антитела к вирусу гепатита C (anti-HCV) входят в программу ОМС. Получить направление на обследование можно у участкового терапевта.
По словам Елены Тихомоловой, надежной защитой от гепатита B и D остается вакцинация. Кроме того, для профилактики вирусных гепатитов необходимо соблюдать правила личной гигиены, использовать только стерильные инструменты при косметических процедурах, избегать совместного использования предметов личной гигиены, отказаться от употребления наркотиков и ответственно относиться к выбору медицинских и косметологических учреждений.
При этом врач подчеркивает: полностью исключить риск заражения невозможно, поэтому регулярный скрининг остается одной из главных мер профилактики и позволяет обнаружить заболевание до появления опасных осложнений.
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