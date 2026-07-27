На ранних стадиях себя не проявляет: как распознать гепатит и защититься от него

Врач рассказала, что существует пять основных типов вирусного гепатита — A, B, C, D и E. Гепатиты A и E чаще всего передаются через загрязненную воду, продукты питания и бытовые контакты. Вирусы гепатитов B, C и D распространяются через кровь и другие биологические жидкости. Заражение возможно при использовании нестерильных инструментов во время татуировок, пирсинга и маникюра, при незащищенных половых контактах, совместном использовании бритв и зубных щеток, а также от матери ребенку во время родов.