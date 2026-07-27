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Ученые создали катализатор для превращения воздуха в топливо

Ученые предложили новый способ получения метанола из CO₂ и воды.

Ученые НИУ МИЭТ в составе научного коллектива предложили эффективный способ получения метанола из углекислого газа и водяного пара с использованием света и электрического поля, сообщает пресс-служба вуза. Новый метод в пять раз эффективнее существующих благодаря нанонитям диоксида титана и частицам серебра. Метанол может использоваться как альтернатива нефтяному топливу и сырье для химической промышленности.

Превращение CO₂ в полезные вещества требует фотокатализаторов, преобразующих световую энергию в химическую. Ученые МИЭТ взяли нанонити диоксида титана и «декорировали» их наночастицами серебра, которые ускоряют обмен электронами между молекулами воды и углекислого газа.

Лабораторные испытания показали, что декорирование серебром увеличивает выход продукта в три раза, а дополнительное электрическое поле повышает эффективность в пять раз. Результаты опубликованы в журнале Current Applied Physics.

В будущем ученые планируют собрать реактор, работающий только на солнечной энергии — свет, нагрев и электричество будут обеспечиваться одним источником. Это позволит использовать метод в удаленных районах.

В исследовании участвовали специалисты НИУ МИЭТ, Ульяновского госуниверситета, Сеченовского университета и БГУИР. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.

В 2025 году аналогичные разработки велись в США и Германии, но они использовали другие катализаторы. Кроме того, в июне 2026 года российские ученые из Института катализа СО РАН представили метод получения метана из CO₂, что также направлено на снижение углеродного следа.

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