Ученые создали катализатор для превращения воздуха в топливо

Ученые НИУ МИЭТ в составе научного коллектива предложили эффективный способ получения метанола из углекислого газа и водяного пара с использованием света и электрического поля, сообщает пресс-служба вуза. Новый метод в пять раз эффективнее существующих благодаря нанонитям диоксида титана и частицам серебра. Метанол может использоваться как альтернатива нефтяному топливу и сырье для химической промышленности.
Превращение CO₂ в полезные вещества требует фотокатализаторов, преобразующих световую энергию в химическую. Ученые МИЭТ взяли нанонити диоксида титана и «декорировали» их наночастицами серебра, которые ускоряют обмен электронами между молекулами воды и углекислого газа.
Лабораторные испытания показали, что декорирование серебром увеличивает выход продукта в три раза, а дополнительное электрическое поле повышает эффективность в пять раз. Результаты опубликованы в журнале Current Applied Physics.
В будущем ученые планируют собрать реактор, работающий только на солнечной энергии — свет, нагрев и электричество будут обеспечиваться одним источником. Это позволит использовать метод в удаленных районах.
В исследовании участвовали специалисты НИУ МИЭТ, Ульяновского госуниверситета, Сеченовского университета и БГУИР. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
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