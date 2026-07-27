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Четыре нижегородских маршрута автобусов прошли проверку

Сотрудники ЦРТС проверили четыре автобусных маршрута и напомнили водителям о правилах работы с маломобильными пассажирами.

Сотрудники Центра развития транспортных систем провели рейдовую проверку на отстойно-разворотном пункте ЗКПД-4. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРТС.

Инспекторы совместно с перевозчиками проверили автобусы маршрутов № 24, 45, 90 и 94. По обращениям пассажиров с водителями провели дополнительный инструктаж и напомнили, что за проезд остановок без посадки и высадки предусмотрены штрафы от 500 до 1500 рублей. Кондиционеры во всех проверенных автобусах оказались в исправном состоянии.

Кроме того, водителям еще раз разъяснили правила помощи маломобильным гражданам — при необходимости они обязаны выдвигать аппарели и помогать пассажирам при посадке и высадке.

Ранее сообщалось, что о реакции нижегородцев на отмену налички в автобусах рассказали в Минтрансе.