Четыре нижегородских маршрута автобусов прошли проверку

Сотрудники Центра развития транспортных систем провели рейдовую проверку на отстойно-разворотном пункте ЗКПД-4. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРТС.
Инспекторы совместно с перевозчиками проверили автобусы маршрутов № 24, 45, 90 и 94. По обращениям пассажиров с водителями провели дополнительный инструктаж и напомнили, что за проезд остановок без посадки и высадки предусмотрены штрафы от 500 до 1500 рублей. Кондиционеры во всех проверенных автобусах оказались в исправном состоянии.
Кроме того, водителям еще раз разъяснили правила помощи маломобильным гражданам — при необходимости они обязаны выдвигать аппарели и помогать пассажирам при посадке и высадке.
Ранее сообщалось, что о реакции нижегородцев на отмену налички в автобусах рассказали в Минтрансе.