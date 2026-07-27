Четыре нижегородских маршрута автобусов прошли проверку

Инспекторы совместно с перевозчиками проверили автобусы маршрутов № 24, 45, 90 и 94. По обращениям пассажиров с водителями провели дополнительный инструктаж и напомнили, что за проезд остановок без посадки и высадки предусмотрены штрафы от 500 до 1500 рублей. Кондиционеры во всех проверенных автобусах оказались в исправном состоянии.