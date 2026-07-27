В Прикамье из-за ремонта улиц изменили схему движения автобуса

В направлении автостанции Краснокамска автобусы поедут по улице Чапаева, проспекту Мира, Большевистской, Комсомольскому проспекту и улице Геофизиков. В обратную сторону — аналогично. Остановки «Аптека», «площадь Гознака» и «Техникум» (в направлении Краснокамска) временно обслуживаться не будут. Вместо них появятся остановки «магазин Огонёк» / «кинотеатр Родина» и «Виват» (в направлении автовокзала).Пассажиров просят заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.