В Прикамье из-за ремонта улиц изменили схему движения автобуса

Схема движения межмуниципального маршрута № 529/1 «Краснокамск — Верхние Муллы — Пермь» меняется до особого распоряжения, сообщает Министерство транспорта Пермского края.
Причина — ремонт коммунальных сетей на улицах К. Либкнехта и Шоссейной. Ограничения вводятся с 17:00 27 июля.
В направлении автостанции Краснокамска автобусы поедут по улице Чапаева, проспекту Мира, Большевистской, Комсомольскому проспекту и улице Геофизиков. В обратную сторону — аналогично. Остановки «Аптека», «площадь Гознака» и «Техникум» (в направлении Краснокамска) временно обслуживаться не будут. Вместо них появятся остановки «магазин Огонёк» / «кинотеатр Родина» и «Виват» (в направлении автовокзала).Пассажиров просят заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.