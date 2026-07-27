В Нарве очередь на границе с Россией превысила пропускную способность КПП

Ежедневный поток людей, направляющихся в Россию через пограничный пункт «Нарва», превышает пропускную способность эстонского КПП, сообщил «РИА Новости» временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
По его словам, из-за этого на границе образуются многочасовые очереди. Как отметил дипломат, в ответ на жалобы людей, вынужденных ждать пересечения границы без элементарных удобств, в Таллине рекомендуют воздержаться от поездок в Россию.
С 15 июня пункт пропуска «Нарва-1» работает по сокращенному графику и закрывается в 19:00 вместо 23:00. В Департаменте полиции и погранохраны Эстонии объяснили изменение режима работы необходимостью «перераспределить нагрузку» между сотрудниками.
Также Абилов отметил, что после сокращения времени работы КПП желающие пересечь границу в сторону России вынуждены проводить в очереди до суток без возможности уйти на ночлег.
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