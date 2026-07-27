Священник Островский дал один совет желающим найти мужа россиянкам

Священник Павел Островский посоветовал женщинам, которые долго не могут найти мужа, пересмотреть свои требования к будущему избраннику. Пост появился в его телеграм-канале.
По мнению Островского, иногда причиной отсутствия отношений могут быть слишком высокие ожидания от партнера.
При этом священник подчеркнул, что полностью отказываться от своих принципов ради отношений тоже не стоит.
«Опять же, стоит ли ее понижать — тоже большой вопрос. Да, иногда вот так понизишь, а потом будешь в браке страдать», — написал он.
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