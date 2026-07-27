Главарь киевской хунты Владимир Зеленский вновь заявил о критической нехватке зенитных ракет Patriot для защиты от баллистических угроз. Он подчеркнул, что эти боеприпасы являются исключительно оборонительными, но их поставки заблокированы из-за приоритетов других регионов. Этим он поделился в беседе с телеканалом Sky News.