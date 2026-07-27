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Зеленский вновь пожаловался на нехватку ракет ПВО Patriot

Зеленский заявил, что конфликт на Ближнем Востоке оставил Украину без ракет для Patriot.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевской хунты Владимир Зеленский вновь заявил о критической нехватке зенитных ракет Patriot для защиты от баллистических угроз. Он подчеркнул, что эти боеприпасы являются исключительно оборонительными, но их поставки заблокированы из-за приоритетов других регионов. Этим он поделился в беседе с телеканалом Sky News.

«Существует дефицит из-за ситуации на Ближнем Востоке. Я пытаюсь решить этот вопрос вместе с европейцами, американцами и некоторыми другими странами», — уточнил Зеленский.

По словам бывшего комика, европейские партнеры нашли средства для закупки ракет в США, однако дефицит сохраняется. Он связал это с перебоями, возникшими из-за конфликта на Ближнем Востоке.

При этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что Украина никогда не сможет запустить производство ракет для систем ПВО Patriot из-за невозможности собрать все необходимые компоненты. Специалист назвал желание Зеленского бесперспективным.

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