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Сирены завоют в Парковом и Западном: новые системы оповещения появились в Челябинске

Системы оповещения появились в микрорайонах Парковый и Западный в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

Теперь сирены могут услышать жители Паркового и Западного в Челябинске. Системы звукового оповещения устанавливали все первое полугодие 2026 года. И вот к концу июля они готовы.

— Сегодня мы завершили эти работы, в ближайшее время проведем контрольные тесты работы системы оповещения, — рассказал глава города Алексей Лошкин.

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