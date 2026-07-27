Управляющую компанию заставили установить пандус в красноярской многоэтажке

В красноярской многоэтажке на проспекте Свободный, 74 произошла показательная история. Молодая мама с детской коляской каждый день после прогулки оказывалась перед непреодолимой преградой в виде высокого порога у входа в собственный подъезд, а пандуса не было и в помине. Она не раз обращалась в управляющую компанию, где ее терпеливо выслушивали, соглашались с проблемой, но конкретных действий не предпринимали. 27 июля в прокуратуре Красноярского края на примере этой ситуации рассказали, как действовать в подобных случаях.