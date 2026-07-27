В Петербурге определили места для 86 точек продажи арбузов и дынь

География размещения палаток распределена следующим образом: по 7 точек откроются в Колпинском и Красногвардейском районах, по 6 точек — в Кировском районе, по 4 точки — в Петроградском районе, по 3 точки — в Василеостровском, Пушкинском и Курортном районах. В Московском и Приморском районах появятся по две точки, а в Адмиралтейском районе откроется одна точка.