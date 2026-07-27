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На «Госуслугах» запустят сервис получения льгот с помощью карты «Мир»

Григоренко: на «Госуслугах» запустят сервис получения льгот с через карту «Мир».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. С августа на портале «Госуслуги» запустят единый сервис получения льгот с помощью карты «Мир», сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Он станет доступен с 1 августа в трех пилотных регионах: Ростовской и Тюменской областях, а также Республике Башкортостан», — сказал Григоренко на совещании председателя правительства с вице-премьерами.

Сервис предназначен для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и студентов. Среди льгот — скидки в аптеках и магазинах, при посещении музеев, театров и других учреждений культуры, вскоре станут доступны и льготы на проезд в пассажирском транспорте.

Как пояснил вице-премьер, пользователь сможет выбрать в личном кабинете карту «Мир» для получения социальных льгот. Информация о доступных льготах автоматически подтянется из государственных систем, и они будут сразу применяться при использовании карты. Это избавит от необходимости дополнительно предъявлять документы, чтобы подтвердить льготный статус.

Сервис внедряется в качестве альтернативы бумажным документам, но не заменяет их, подчеркнул Григоренко. Пользователь всегда сможет выбирать, как именно получать льготы — с помощью карты «Мир», по карте жителя или по бумажному удостоверению.

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