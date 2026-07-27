На «Госуслугах» запустят сервис получения льгот с помощью карты «Мир»

Как пояснил вице-премьер, пользователь сможет выбрать в личном кабинете карту «Мир» для получения социальных льгот. Информация о доступных льготах автоматически подтянется из государственных систем, и они будут сразу применяться при использовании карты. Это избавит от необходимости дополнительно предъявлять документы, чтобы подтвердить льготный статус.