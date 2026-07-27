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Дело о подделке документов на торгах на 135 млн возбудили в Зеленоградске

Компания представила подложный договор и акты выполненных работ.

В Зеленогорске прокуратура выявила подделку документов при участии в торгах на строительство школы и досугового центра. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Как рассказали в ведомстве, ООО «Гишен Инвест» представило подложный договор и акты выполненных работ, чтобы подтвердить квалификацию для получения госконтракта на 135,4 миллиона рублей.

Проверка показала: фактически работы по договору компания не выполняла. В отношении директора возбуждены два уголовных дела за использование подложных документов.

После вмешательства прокуратуры подрядчик вернул в бюджет более 40 миллионов рублей аванса, полученного по одному из контрактов.

Ранее мы сообщали, что дело о картельном сговоре на 170 млн в сфере ЧОП возбудили в Красноярске.