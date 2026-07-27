Для пострадавших от атаки ВСУ на Ростов-на-Дону открыли горячую линию

Как ранее в понедельник губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, в результате ночной воздушной атаки в Ростове-на-Дону два человека погибли, пятеро пострадали. Повреждения получили многоквартирный и несколько частных домов, а также и соцучреждение. Произошло несколько пожаров — на территории предприятия, складских сооружений, частных домов и автомобилей.