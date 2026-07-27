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Для пострадавших от атаки ВСУ на Ростов-на-Дону открыли горячую линию

Прокуратура организовала горячую линию после атаки ВСУ на Ростов-на-Дону.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл — РИА Новости. Прокуратура организовала горячую линию для жителей Ростова-на-Дону, пострадавших в результате воздушной атаки, сообщает надзорное ведомство Ростовской области.

Как ранее в понедельник губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, в результате ночной воздушной атаки в Ростове-на-Дону два человека погибли, пятеро пострадали. Повреждения получили многоквартирный и несколько частных домов, а также и соцучреждение. Произошло несколько пожаров — на территории предприятия, складских сооружений, частных домов и автомобилей.

«Для оперативного приема жалоб граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре Ростовской области организована горячая линия», — говорится в сообщении.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания медицинской и другой помощи гражданам.

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