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Шесть человек пострадали в результате стрельбы мужчины из окна авто в Чикаго

Полиция разыскивает мужчину, открывшего стрельбу из окна авто по прохожим.

Источник: Комсомольская правда

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы в городе Чикаго. Об этом сообщает телеканал АВС.

По информации источника, неизвестный проезжал мимо толпы людей на автомобиле и открыл по ним огонь в одном из спальных районов города. Две женщины и четверо мужчин в возрасте от 33 до 46 лет пострадали и получили ранения. При этом один из пострадавших находится в критическом состоянии. На данный момент правоохранительные органы ведут поиск подозреваемого, его мотивы выясняются.

Ранее сайт KP.RU писал, что в центре Берлина произошел террористический акт. Автомобиль на скорости протаранил толпу в районе парка Тиргартен. Как минимум, один человек погиб. Подозреваемый в наезде на людей ранее был ранее осужден за подготовку теракта. Сообщалось, что подозреваемый в совершении наезда на группу людей был застрелен в ходе проведения полицейской операции.