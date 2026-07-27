Шесть человек пострадали в результате стрельбы мужчины из окна авто в Чикаго

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы в городе Чикаго. Об этом сообщает телеканал АВС.
По информации источника, неизвестный проезжал мимо толпы людей на автомобиле и открыл по ним огонь в одном из спальных районов города. Две женщины и четверо мужчин в возрасте от 33 до 46 лет пострадали и получили ранения. При этом один из пострадавших находится в критическом состоянии. На данный момент правоохранительные органы ведут поиск подозреваемого, его мотивы выясняются.
Ранее сайт KP.RU писал, что в центре Берлина произошел террористический акт. Автомобиль на скорости протаранил толпу в районе парка Тиргартен. Как минимум, один человек погиб. Подозреваемый в наезде на людей ранее был ранее осужден за подготовку теракта. Сообщалось, что подозреваемый в совершении наезда на группу людей был застрелен в ходе проведения полицейской операции.