Эскизы к спектаклям создали участники V Дальневосточной театральной школы в Хабаровске

В Хабаровске завершилась V Дальневосточная театральная школа. 3 недели участники проходили образовательные интенсивы от ведущих мастеров России и создали собственные черновые версии спектаклей — эскизы. «В этом году наша школа получилась очень продуктивной, мы побили рекорды по числу представленных эскизов: 1 пластический, 3 спектакля и 1 спектакль-променад. Все работы этого года выполнены в разных техниках и стилях, это большое достижение. Многие из представленных эскизов уже сейчас рассматриваются для включения в репертуар нового сезона», — подчеркнул художественный руководитель Дальневосточной театральной школы Союза театральных деятелей РФ Виталий Федоров. Зрители оценили эскиз «Улитка и кит», созданный в технике 3D-мэппинга, детский эскиз «Остров сокровищ» в технике фризлайт (рисование светом), «Русскую сказку», которая уже запущена в производство, и «Променад в наушниках» про Хабаровск. Именно благодаря театральной школе в 2024 году появился эскиз «Отрочество», который сегодня стал полноценной постановкой, собирающей полные залы в ТЮЗе.