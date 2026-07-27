Хабаровчанина заподозрили в работе на разведку Новой Зеландии

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали 55-летнего местного жителя, подозреваемого в государственной измене. По версии спецслужбы, мужчина сотрудничал с разведкой Новой Зеландии и передавал ей сведения, которые могли быть использованы против безопасности России. Об этом 27 июля сообщили в Центре общественных связей ФСБ.