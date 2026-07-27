Хабаровчанина заподозрили в работе на разведку Новой Зеландии

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали 55-летнего местного жителя, подозреваемого в государственной измене. По версии спецслужбы, мужчина сотрудничал с разведкой Новой Зеландии и передавал ей сведения, которые могли быть использованы против безопасности России. Об этом 27 июля сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, хабаровчанин 1971 года рождения сам вышел на контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии. По версии следствия, из корыстных побуждений он выполнял задания иностранной спецслужбы и использовал для связи иностранные почтовые сервисы и мессенджеры.
Как утверждает ФСБ, новозеландскую разведку интересовали сведения о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ — государственная измена. Задержанный заключён под стражу.
Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
Важно: на данный момент речь идёт о подозрении и версии следствия, вина мужчины должна быть установлена судом.