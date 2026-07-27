Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанина заподозрили в работе на разведку Новой Зеландии

По версии ФСБ, 55-летний мужчина передавал иностранной разведке сведения о военном сотрудничестве России со странами АТР.

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали 55-летнего местного жителя, подозреваемого в государственной измене. По версии спецслужбы, мужчина сотрудничал с разведкой Новой Зеландии и передавал ей сведения, которые могли быть использованы против безопасности России. Об этом 27 июля сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, хабаровчанин 1971 года рождения сам вышел на контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии. По версии следствия, из корыстных побуждений он выполнял задания иностранной спецслужбы и использовал для связи иностранные почтовые сервисы и мессенджеры.

Как утверждает ФСБ, новозеландскую разведку интересовали сведения о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ — государственная измена. Задержанный заключён под стражу.

Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Новозеландская Служба безопасности и разведки входит в разведывательный альянс «Пять глаз», куда также входят США, Великобритания, Канада и Австралия.

Важно: на данный момент речь идёт о подозрении и версии следствия, вина мужчины должна быть установлена судом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше