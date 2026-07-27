Рыбаки Хабаровского края выловили почти 284 тысячи тонн рыбы

В Хабаровском крае с начала года рыбаки освоили 283,8 тыс. тонн водных биоресурсов. Объём вылова составил 93,2% от показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает комитет рыбного хозяйства правительства края.
Основной объём приходится на минтай и сельдь, добываемые в Западно-Беринговоморской зоне. Вылов минтая составил 187,7 тыс. тонн, сельди — 61,2 тыс. тонн.
При этом промыслу сельди в этом году мешает погода. Из-за штормов потери судового времени выросли с 7,5% до 12%. Неблагоприятные условия также затруднили подход нерестовой сельди к побережью и устьям рек.
В Восточно-Камчатской зоне и Охотском море продолжается добыча трески и палтуса с приловом ската. Здесь рыбаки уже добыли 14,3 тыс. тонн.
Параллельно в крае идёт лососёвая путина. Сейчас вылов тихоокеанских лососей и гольцов составляет 4,9 тыс. тонн. Основные подходы лососевых традиционно приходятся на июль и август, поэтому в ближайшее время объёмы добычи должны вырасти.