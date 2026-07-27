Ярославль открыл выезд на Москву после отражения атаки БПЛА

В Ярославле возобновлено движение по федеральной трассе М-8 в столичном направлении, которое ранее пришлось перекрыть из-за налета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об отмене ограничений сообщил губернатор Михаил Евраев.
«Перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — написал он в мессенджере МАХ.
Одновременно на привычные маршруты и графики возвращается городской общественный транспорт, которому в период действия ограничений пришлось ходить по измененным схемам.
Ранее глава Удмуртии сообщил об отражении самой массированной атаки БПЛА.
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