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Ярославль открыл выезд на Москву после отражения атаки БПЛА

В Ярославле возобновлено движение по федеральной трассе М-8 в столичном направлении, которое ранее пришлось перекрыть из-за налета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Ярославле возобновлено движение по федеральной трассе М-8 в столичном направлении, которое ранее пришлось перекрыть из-за налета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об отмене ограничений сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — написал он в мессенджере МАХ.

Одновременно на привычные маршруты и графики возвращается городской общественный транспорт, которому в период действия ограничений пришлось ходить по измененным схемам.

Ранее глава Удмуртии сообщил об отражении самой массированной атаки БПЛА.

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